صور.. إقبال جماهيري على معرض الكتاب في خامس أيامه

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبال آلاف المواطنين، بالساعات الأولى من اليوم الخامس، على زيارة المعرض، إذ حرصت الأسر باصطحاب الأطفال لزيارة والتي يعتبرها الكثيرون للتنزه والفسحة.

وشهدت أجنحة المعرض ودور النشر، إقبالًا مميزًا من الزوار، ولاسيما جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي أقبل عليها المئات منذ صباح اليوم، وذلك نظرًا للتخفيضات التي تقدمها لرواد معرض الكتاب.

معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.