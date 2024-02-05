مايكروسوفت تحضر ألعاب Bethesda's Starfield و Indiana Jones إلى PS5

يبدو أن قسم الألعاب في مايكروسوفت Microsoft يفكر في إجراء تحول كبير في استراتيجيته عندما يتعلق الأمر بالعروض الحصرية الكبرى. انتشرت شائعات منذ فترة مفادها أن الشركة ستجلب لعبة Hi-Fi Rush، وهي لعبة لاقت استحسانًا من العام الماضي، ولعبة Sea of Thieves إلى Nintendo Switch وPlayStation 5. لكن يُقال إن الشركة ستجلب بعضًا من ألعابها الرائجة Xbox حصرية لجهاز PS5 أيضًا، مما قد يمثل تغييرًا هائلاً في السياسة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت XboxEra أن مايكروسوفت Microsoft ستجلب Bethesda's Starfield (لعبتها الداعمة لعام 2023) إلى PS5 في وقت لاحق من هذا العام، في وقت ما بعد إصدار توسعة Shattered Space. يشير التقرير إلى أن Microsoft قد حصلت على المزيد من مجموعات تطوير PS5 للمساعدة في نقل ألعابها إلى وحدة تحكم Sony.

قد يكون Indiana Jones وGreat Circle من MachineGames مرتبطين بـ PlayStation 5 أيضًا. وفقًا لموقع The Verge، من المقرر أن تصل لعبة المغامرات والحركة إلى منصة Sony بعد أشهر قليلة فقط من ظهورها لأول مرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox وGame Pass في وقت لاحق من هذا العام.

وسط محاولة لجنة التجارة الفيدرالية الفاشلة لمنع استحواذ مايكروسوفت Microsoft على Activision Blizzard، أكد نائب رئيس Bethesda آنذاك، Pete Hines، في المحكمة العام الماضي أن Indiana Jones وGreat Circle سيتم إصدارهما في البداية على وحدات تحكم متعددة. ومع ذلك، بعد أن اشترت Microsoft الشركة الأم لشركة Bethesda ZeniMax Media، قامت بتغيير الاتفاقية لجعل اللعبة وحدة تحكم Xbox حصرية. كانت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا تعتقد أن عناوين Bethesda Starfield و Redfall كانت في وقت ما مرتبطة بـ PS5 قبل أن يتم تعليب هذه الإصدارات من الألعاب.

يوجد حقًا سبب واحد فقط وراء بدء مايكروسوفت Microsoft في التفكير في جلب المزيد من عروضها الحصرية إلى PlayStation: المال. قد يكون الأمر أن نموذج Game Pass لا يمكنه حقًا دعم ألعاب متعددة بميزانيات مكونة من تسعة أرقام، وقد تشعر Microsoft كما لو أنها تترك الأموال على الطاولة من خلال عدم وجود عناوين معينة على PS5، على حد تعبير XboxEra.

من الواضح أن مايكروسوفت تتطلع إلى جعل قسم الألعاب الخاص بها أكثر ربحية. لقد قامت مؤخرًا بتسريح حوالي 1900 عامل في تلك الوحدة، بعد أشهر قليلة فقط من إغلاق صفقة استحواذ Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار.

عندما اشترت Microsoft ZeniMax، قال سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming، إن فريقه سيقرر مدى توفر النظام الأساسي على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، قال إن Starfield لن يكون متاحًا إلا على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي وGame Pass.

تتوفر بعض ألعاب Xbox بالفعل على PlayStation وSwitch، مثل Minecraft Dungeons. كجزء من صفقة مدتها 10 سنوات لإصدار عناوين Call of Duty على وحدات تحكم Nintendo، اقترحت Microsoft أنها ستجلب ألعاب Xbox أخرى إلى Switch و/أو خليفته.

قد يؤدي التغيير في الإستراتيجية إلى التشكيك في مكانة Xbox في صناعة الألعاب. في حين أن حروب وحدات التحكم هي هراء إلى حد كبير، فقد يشعر بعض اللاعبين بالظلم لأن لعبة Starfield ولعبة Indy مرتبطة على ما يبدو بجهاز PS5، خاصة إذا قرروا جعل Xbox Series X/S وحدة التحكم الوحيدة الخاصة بهم. قد يشعر بعض اللاعبين الذين قد يكونون قادرين فقط على شراء إحدى وحدات التحكم الرئيسية ويميلون إلى المتاجرة في الألعاب أنهم في عداد المفقودين إذا اختاروا جهاز Xbox، لكن عناوين Microsoft تصل إلى PS5 إلى جانب أمثال Marvel's Spider-Man 2 و إله الحرب راجناروك.

قد لا يمر وقت طويل حتى نتعلم المزيد من التفاصيل حول تحول Microsoft في إستراتيجية المنصات المتعددة. يقال إن Hi-Fi Rush سيأتي إلى Switch و PlayStation في هذا الربع، بينما يقال إن الشركة تستعد لإعلان عام حول التصميم الجديد للأرض في وقت لاحق من هذا الشهر.