الأمن يكشف حقيقة استغاثة شخص على فيسبوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية لموقع "فيس بوك" متضمناً استغاثة صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والتعدى على عم الشاكى وعائلته بالسب والضرب لإجبارهم على ترك منزلهم "الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالأسكندرية".

تبين عدم صحة الواقعة ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الشاكى والمشكو فى حقهم حول الميراث ، أسفرت عن نشوب مشاجرة بينهم دون حدوث ثمة إصابات وتحرر المحضر اللازم فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 6 أشخاص متهمين بـ سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.