للدايت.. طريقة عمل لفائف الخس بالدجاج والصويا صوص

تعد لفائف الخس بالدجاج من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها إذا كنت تتابع نظام صحي لخسارة الوزن، كما تتميز بمذاق شهي ولذيذ، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها.

لفائف الخس بالدجاج

طريقة عمل لفائف الخس بالدجاج

المقادير

- خس روماني : رأس

- الدجاج : 250 جراماً (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- فلفل أسود : رشّة

- الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة (غير مملح)

- زيت السمسم : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم، وقلبي حتى تفوح رائحته، ثم أضيفي الدجاج المفروم وقلبي حتى ينضج ويجف مائه.

نكّهي الخليط بالفلفل الأسود، ثم أضيفي صوص الصويا، وزيت السمسم، والزنجبيل، والذرة.

قلبي المكونات لحوالي 5 دقائق حتى تمام النضج، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

افردي أوراق الخس على سطح العمل، ثم ضعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج في كل ورقة خس، ولفّيها، ثم ضعيها في طبق التقديم.

زيني وجه اللفافات بالبصل الأخضر المفروم، ثم قدميها.