الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط طني مخصبات محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بصان الحجر

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت إدارة تموين صان الحجر بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التجارية و التموينية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 ترأس الحملة محمد عبدالله نوفل مدير إدارة تموين صان الحجر، وبمشاركة مفتشي الإدارة، واسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 481 جنح صان الحجر 2024 ضد المدعو «م. ن. ع» لحيازته 40 شيكارة سماد نترات بإجمالي كمية قدرها 2 طن محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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