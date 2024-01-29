أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل بسماع أصوات اشتباكات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة، واشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، وذلك نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقال إعلام فلسطيني، إن هناك اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.



وأوضح، أن جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية بمحيط دوار النسيم في جنين، مشيرا إلى أن الاحتلال يقصف مجمع اللولو بمدينة غزة.

وفى سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا، وذلك تعقيبًا على تعليق تمويل الأنروا.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار العدل الدولية، محذرًا من أن تجميد المساعدات إلى الأونروا يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وتابع اشتيه: "الأونروا قدمت مساعدات ضرورية للاجئين الفلسطينيين على مدى عقود"، منوهًا بأن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، مؤكدًا أن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.