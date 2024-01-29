يوم واحد في عش الزوجية .. استنشاق الغاز يكتب نهاية عروس البحيرة|التفاصيل الكاملة

يوما واحدا هو عمر الزيجة ، لكن القدر كان له رأي أخر حين اختار أن ترتقي روح العروس الي بارئها ، انها واقعة تقشعر لها الأبدان، شهدها اهالي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ،وسط حالة من الذهول والحزن ، حيث لقيت عروس مصرعها وأصيب زوجها باختناق إثر تسريب من غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الأثارية ، ليلة زفافهم ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والزوج إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

يوم واحد في عش الزوجية ..استنشاق الغاز يكتب نهاية عروس البحيرة

كما قررت جهات التحقيق بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، التصريح بدفن جثمان عروس البحيرة التى لقيت مصرعها، عقب استنشاقها غاز السخان ليلة عرسها بقرية قرية الاتارية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكانت قرية قصر بولاد التابعة لمركز أبو حمص، شهدت واقعة مؤسفة، حيث لقيت عروس مصرعها في الحال، بينما أصيب عريسها بحالة اختناق، نتيجة استنشاقهما غاز ثانى أكسيد الكربون، المتسرب من السخان، وذلك فى يوم زفافهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

كما تم نقل الزوج إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق التي قررت التصريح بدفن جثمان العروسة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وظروفها وملابستها.

تعود أحدث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بعثور أهالى قرية الاتارية التابعة لذات المركز على عروسين داخل شقة الزوجية، ليلة زواجهما، وتم نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وتوفيت العروسة قبل وصولها الى المستشفى، بينما تم حجز العريس داخل العناية المركزة، فى حالة خطرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أبو حمص لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع نرمين رجب، 21 عاما، مقيمة قرية قصر بولاد، وزوجها عبدالعزيز، 25 عاما، مقيم قرية الاتارية، وبالتحري تبين أن سبب الوفاة استنشاق غاز السخان، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت التصريح بدفن جثمان العروسة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

قرار جديد في واقعة مشاجرة الأسلحة النارية بالمرج

كما قررت نيابة المرج بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية،4 ايام علي ذمة التحقيقات ،بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة المرج.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شاب بطلق ناري، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط مصاب بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين ونتج عنها إصابة شخص، وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.