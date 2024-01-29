الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. أبو الدهب: الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

محمود أبوالدهب
محمود أبوالدهب

انتقد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق الجيل الحالي لمنتخب مصر بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في كوت ديفوار.

txt

ديسابر: كان يمكننا الفوز على منتخب مصر بنتيجة أكبر


وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الجيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية ويجب تسريحه خلال الفترة المقبلة بعد الفشل الذريع في بطولة كأس الأمم الأفريقية".


وتابع:"البرتغالي روي فيتوريا فشل في كل الاختبارات الحقيقية التي خاضها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

الجريدة الورقية