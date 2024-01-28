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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا يالدوري الإيطالي ..لاوتارو وتورام بالهجوم

لاوتارو وتورام
لاوتارو وتورام

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الكروي بنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة فيورنتينا مساء اليوم الأحد على ملعب رتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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موعد مباراة انتر ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

يبدأ النيراتزوري المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع:  بافارد، دي فري، باستوني، دارميان

خط الوسط: فراتيسي، أصلاني،  مخيتاريان

خط الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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