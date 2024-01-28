المصرية للأوراق المالية: نحتاج قرارات مؤلمة وصعبة للمواطن والصناع والتجار لتخطي الأزمة

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المشكلة الحالية والتي تعاني منها الدولة المصرية هي توفر العملة الأجنبية والتي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير للاستيراد من الخارج، موضحًا أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة ومدخلات الصناعة التي يتم تصديرها ايضًا.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة، والتي تكون مؤلمة للمصنع والتاجر والمواطن نفسه، مؤكدًا أن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن لا يجب أن يكون هناك حضور للمستوردين فقط ولكن لابد من حضور كل الفئات.

وشدد المصرية للأوراق المالية، على أن نحتاج لقرارات مؤهلة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي وهو يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر، موضحًا أن موارد مصر هو بيع الأصول أو تشجيع الاستثمار من خلال فرص مختلفة.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه للأسف ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة