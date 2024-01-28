هل تمنع الرضاعة الطبيعية الإصابة بالسكري؟

أثبتت دراسة حديثة أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فوائد الرضاعة الطبيعية

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، وجدت الدراسة أن الفئران التي تُرضع بعد الولادة شهدت تحسنا في حساسية الإنسولين بالإضافة إلى زيادة في أعداد خلايا بيتا المنتجة للإنسولين مقارنة بالفئران التي لم ترضع.

ومن المحتمل أن هذا المزيج قد يسهم في الحماية من مرض السكري من النوع الثاني الذي توفره الرضاعة الطبيعية.

وبحسب الدراسة، إن أحد العوامل المسببة للإصابة بمرض السكري هو فقدان قدرة خلايا بيتا على إنتاج ما يكفي من الإنسولين للتغلب على مقاومة الإنسولين، أي عدم قدرة الإنسولين على خفض نسبة السكر في الدم بشكل فعال.

وبينما يفترض الكثير من الناس أن التمريض يحمي من مرض السكري من خلال فقدان الوزن، تشير الدراسة إلى أن الآثار الوقائية للرضاعة الطبيعية في الفئران تحدث على الأرجح من خلال آليات متعددة مستقلة عن فقدان الوزن، وهو ما يتفق مع الدراسات البشرية.

وتأمل الباحثة أن تنشر فكرة أن الرضاعة مفيدة ليس فقط للرضيع بل للأم أيضًا، حيث قالت: "نريد أن نجعل الناس يدركون أن الرضاعة قد يكون لها تأثير وقائي على التمثيل الغذائي للأم، من خلال تحديد الآليات التي تنطوي عليها هذه الحماية من مرض السكري.