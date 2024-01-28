شباب "أهل مصر" يواصلون إبداعاتهم بورش الملتقى الثقافي 14 بروض الفرج

أهل مصر .. تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 120 شابا وفتاة من ٦ محافظات، حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وشهد قصر ثقافة روض الفرج جولة جديدة من فعاليات الورش الفنية والحرفية منها ورشة تعليم "فن الأركيت"، والتي قام خلالها المدرب أيمن السعدني بتدريب الشباب على كيفية تنفيذ ساعة، ورف حائط وعدد من المشغولات الأخرى، موضحا أهمية هذا الفن وضرورة تعليمه للأجيال القادمة حفاظا عليه من الاندثار خاصة بعد ظهور ماكينة الليزر.

وفى ورشة "الديكوباج" قامت رانيا المهدي بتدريب المشاركين على كيفية عمل "الكراكليه" وهو عبارة عن دهان مائي ديكورى للجدران والأسطح يعطي مظهر التشققات.

وخلال ورشة الصدف أوضح المدرب جلال عبد الخالق الفرق بين الحفر الغائر والبارز، مستعرضا عدة لوحات تراثية كنماذج للشرح منها لوحة الغلباوي وهي مهنة المحامي قبل ظهور كلية الحقوق، ولوحة السقا المسئول عن توزيع المياه للمنازل، ولوحة بائع الجاز.

وفي ورشة "النحاس" استكمل المدرب يوسف جلال اللوحات مع المتدربين بطريقة الضغط البارز.

وخلال ورشة "الإكسسوارات" قام المشاركون باختيار وحدات النحاس والأحجار الملونة لعمل تصميمات متنوعة، بمشاركة المدربة نسرين مجدي.

واستمر المدرب عماد إبراهيم في تنفيذ ورشة "الخيامية" وقام خلالها بتعريف المتدربين على الغرزة السحرية، لاستخدامها في عمل تصميم لزهرة اللوتس، إلى جانب تنفيذ حقائب بأشكال مختلفة.

وخلال ورشة "الجلود" تعرف المتدربون على طريقة الصباغة مع المدربة أسماء خميس، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأحزمة، وحافظات النقود، والخداديات.

وقامت د. مروة عزت خلال ورشة "الأزياء والديكور" بتقديم شرح مبسط عن كيفية رسم الموديل، مع التعريف بدائرة الألوان وكيفية الدمج لعمل تدرجات لونية قابلة للاستخدام.

من ناحية أخرى قدم المدرب محمد إسماعيل شرحا تفصيليا عن قواعد التصوير الفوتوغرافي، وأخطاء التصوير الشائعة، تلاه تدريب على استخدام كاميرا الموبايل والديجيتال.

وأوضحت د. أسماء سيد للشباب خلال ورشة "الرسوم المتحركة" كيفية تصميم وجه وملابس الشخصيات، مع تلوين الديكورات الخاصة بالماكيت.

واختتم اليوم بورشة "الدراما المسرحية" واستكمل خلالها المخرج محمد صابر أساسيات المسرح الحرفية، وكتابة مشهد مسرحي، مع بعض التدريبات على الارتجال، استعدادا لبروفات العرض المقدم في حفل الختام.

حضر الفعاليات د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى المنفذ بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.