ارتفاع كبير بحجم الودائع بـ «التعمير والإسكان»

ارتفعت ودائع العملاء ببنك التعمير والإسكان بمعدل نمو 6.7% لتسجل 95.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 89.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وكشفت نتائج أعمال البنك بوجود نمو كبير فى إجمالي القروض المنوحة من البنك بنسبة 12.3% لتسجل 42.858 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 38.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وحقق بنك التعمير والإسكان أرباحا بقيمة 5.937 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 2.520 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022، بارتفاع 135.6%، كما حقق صافى أرباح بقيمة 4.416 مليار جنيه، مقابل 1.753 مليار جنيه، بنمو 152.1%.