المتغيرات فى الأسواق العالمية سريعة ومتلاحقة

د.أحمد جلال رئيس «المصرى لتنمية الصادرات»:

أكد الدكتور أحمد محمد جلال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك المصرى لتنمية الصادرات أن ارتفاع معدلات التضخم موجوده فى العديد من دول العالم وليست موجودة فى مصر فقط، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وسلة الغذاء ساهمت بشكل كبير فى إرتفاع معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو سواء محليا أو عالمياُ.

كما أشار «جلال» إلى أن المتغيرات سريعة ومتلاحقة فى كل دول العالم وليس فى مصر وحدها. وأضاف رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، أننا نعمل فى البنك بكل جدية للحفاظ على المكتسبات التى حققناها خلال السنوات الماضية منذ تاريخ إنشاء البنك عام 1983 عندما تأسس البنك بموجب القانون 95.

كان البنك قد حقق نموًا فى صافى الأرباح المجمعة بنسبة 130.6%، لتصل إلى 2.291 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 993.533 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2022، وارتفع صافى الدخل من العائد، بحسب قائمة الدخل إلى 3.941 مليار جنيه، خلال الفترة يناير- سبتمبر 2023، مقابل 2.145 مليار جنيه بالفترة المقارنة 2022.

وسجلت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر الماضى 85.985 مليار جنيه مقابل 72.681 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت قروض وتسهيلات العملاء إلى 51.714 مليار جنيه، مقابل 42.852 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2022.