عبدالسند يمامة يقرر تحديث وتنقية عضوية اللجان النوعية بالوفد

أصدر اليوم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارًا بتحديث و تنقية عضوية جميع اللجان النوعية بالوفد وفيما يلى نص القرار :



مادة ( ١ ) تحديث وتنقية عضوية جميع اللجان النوعية حيث يكون لكل عضو ملف خاص مرفق به طلب العضوية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل المتوافق مع تخصص اللجنة الراغب فى عضويتها وفتح باب طلب العضوية لمدة أسبوعين يبدأ من غدا الاثنين لتقديم الطلبات الجديدة متضمنة المستندات المذكورة مع التنبيه على أعضاء اللجنة الذين لم يستوفوا الطلبات المذكورة باستيفائها خلال أسبوعين من تاريخه وستعد تشكيلات كل لجنة بعد المدة المذكورة من الأعضاء ومن الراغبين لعرضها فى اول اجتماع للهيئة العليا وفقا لنص اللائحة وسيتم استبعاد اى طلب لم يستوفى الشروط.

مادة ( ٢ ) ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات

رئيس حزب الوفد

ا . د عبد السند يمامة

