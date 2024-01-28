الإثنين 29 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن: قواتنا المسلحة مستمرة فى أداء واجبها بالحفاظ على حدودنا

الأردن
الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية بأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية، ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود.

 

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الأردن: الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين لم يقع على أرضنا

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مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم شمال شرق الأردن

وأضافت الحكومة الأردنية بأن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود.

 

وأكدت بأن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة.

وتابعت أن الحكومة الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، والهجوم الذي استهدف قاعدة التنف كان على الحدود السورية الأردنية ولم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود

 

وأكدت الحكومة الأردنية أن التواجد الأمريكي بالقرب من حدود المملكة يأتي في سياق اتفاقية التعاونبين البلدين والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.

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