أستاذ علاقات دولية: تعليق تمويل الدول لـ"الأونروا" إعلان صريح بدعم الكيان المحتل

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، على سحب وتعليق بعض الدول التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددًا على أن هذا القرار يعكس كيف تتعامل الدول الغربية مع القضية الفلسطينية، معقبًا: “قرار سحب التمويل بمثابة عقاب جماعي لأكثر من 6 ملايين فلسطيني”.

وأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار خاصة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على الأبرياء، مشيرًا إلى أن الدول الغربية سحبت تمويلها لوكالة الأونروا، ما يعد إعلانا صريحًا بالدعم للكيان المحتل.

وأكد أن هذا القرار الذي اتخذته عدد من الدول يزيد من المعاناة خاصة في هذا التوقيت من العام، حيث الأمطار التي تزيد من المأساة للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن قرار الدول بسحب تمويلها من الأونروا، يساهم في تشجيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الحرب على القطاع المنكوب.

ومن جانبه، علق الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دعم عدد من الدول لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددًا على أن هذه الوكالة تواجه فجوة تمويلية مستمرة، وليست هي المرة الأولى من نوعها.

تعليق هام من التنمية الاجتماعية الفلسطيني:

وأضاف “المجدلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف التمويل عن “الأونروا” كان قرارا سياسيا ولن يوقفه إجراء إداري من قبل إدارة الوكالة، موضحًا أن هذا القرار هو قرار معد له مسبقا لضرب مؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضح هذا القرار يعمل على تشويه صورتها وللتشكيك في قرار "العدل الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل تريد إيصال رسالة للعالم أن جميع مؤسسات "الأمم المتحدة" ترعى الإرهاب والإرهابيين وبالتالي التشكيك في قرار العدل الدولية.

ونوه بأنه في ظل الحرب أصبح كل سكان غزة تحتاج لما تقدمه "الأونروا"، فهي وكالة محورية ويقطن بمراكزها مليون و100 ألف مواطن فلسطيني"، مؤكدا أن سكان غزة يواجهون حرب إبادة من جانب إسرائيل، مؤكدًا أن تعليق خدمات “الأونروا” ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول.