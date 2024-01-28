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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تستهدف 4 قواعد للاحتلال داخل سوريا وفلسطين.. تفاصيل

المقاومة الاسلامية
المقاومة الاسلامية

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، عن استهداف عدة مواقع العسكرية تابعة للاحتلال ثلاثة منها في سوريا والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المقاومة في بيان لها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.
وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.
 

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