المقاومة العراقية تستهدف 4 قواعد للاحتلال داخل سوريا وفلسطين.. تفاصيل

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، عن استهداف عدة مواقع العسكرية تابعة للاحتلال ثلاثة منها في سوريا والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المقاومة في بيان لها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

