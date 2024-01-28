ريماس وليد تحقق رقما جديدا فى منافسات البندقية ضغط هواء ببطولة العالم للرماية2024

حققت الناشئة ريماس وليد صاحبة الـ 17 عام انجاز جديد للرماية المصرية بعدما كانت قريبة من التأهل لنهائيات منافسات البندقية ضغط هواء 10 متر ببطولة كأس العالم للرماية والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 24 وحتى 1 فبراير والتي تقام بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية.

واستطاعت ريماس من تحقيق رقم 629.6 بالكسور والعلامة الكاملة بدون كسور 600 من 600 خلال المنافسات وبفارق 3 نقاط فقط عن التأهيل ولاول مرة يتحقق هذا الرقم على مستوى الناشئات والسيدات.

وكانت ريماس نجحت فى التأهل لأولمبياد باريس المقبلة من خلال البطولة الأفريقية الأخيرة التى استضافتها مصر.

ويأتي انجاز اللاعبة ضمن خطة الاتحاد المصرى برئاسة اللواء حازم حسنى لاعداد جيل جديد من الناشئين والناشئات لتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد لوس انجلوس 2028.

وأشار حسني، إلى أن اتحاد الرماية خلق حالة من التركيز للاعبين من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميدان العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للبطولة من ضمن خطة الإعداد الموضوعة، والتي أثمرت عن هذه النتائج والتقدم الملحوظ في مستوى اللاعبين الذين حطموا أرقاما قياسية، ليؤكدون أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتابع رئيس اتحاد الرماية: “كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لا يدخر جهدا في مساعدة الاتحاد وأبطال الرماية، حيث يوفر كل الإمكانيات من أجل تأهيل اللاعبين وتسهيل مهمة الاتحاد في تنفيذ خطة الإعداد”.

في نفس السياق، أعرب أمجد حسين، المدير الفني لمنتخب البندقية عن سعادته بتطور مستوى الرماة في الفترة الأخيرة.

وأكد عن جاهزية المنتخب لتحقيق نتائج ملموسة في أوليمبياد باريس2024.