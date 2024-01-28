بعد ظاهرة النهر الأحمر.. تنبؤات بنهاية العالم والسلطات البريطانية في حيرة

أثارت ظاهرة رعبًا في نفوس البريطانيين خلال الأيام الماضية، حيث ظهرت مياه منطقة بيري كومون في برمنجهام باللون الأحمر الداكن وذلك بعد زيارة أحد الأشخاص للمنطقة عندما فوجئ بتحول النهر إلى اللون الأحمر، مما تسبب في حالة من الزعر والقلق وتم نشر الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه الرواد النهر الدموي، وسط تساؤلات حول إقتراب نهاية العالم.

النهر الأحمر

النهر الأحمر في بريطانيا يثير فضول العالم

تحولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إلى ساحة كبيرة من الجدل والتساؤلات حول إذا كانت الصورة حقيقة أم بفعل الفوتوشوب، وتم ربط النهر بموعد نهاية العالم وقيام الحرب العالمية الثالثة.

وعلى الفور كلف مجلس مدينة برمنغهام بعض المتخصصين في مجال البيئة بالمدينة بالتحقيق في تلك الظاهرة، ومعرفة سبب ظهور النهر الدموي في هذا الوقت وهل له علاقة بنهاية العالم، وحتى الآن لم تكشف الجهات الحقيقة وعما إذا كانت الصور صحيحة، وسبب تحول لون المياه.

النهر الأحمر

مستشارة منطقة برمنجهام يعلق على ظاهرة النهر الأحمر

علق جيلي بيرمنجهام، مستشارة المنطقة، على الصورة المنشرة للنهر الأحمر والجدل الكبير حولها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، تويتر سابقًا، قائلة: "لقد علمت بالحدث الغريب في بيري كومون ميدوز، وأعمل على الوصول لحقيقته حاليا".

وتابعت بيرمنجهام: لقد طلبت من ضباط البيئة النزول للتحقق من ذلك، ففي هذه اللحظة لا أعرف ما هو، لكن تم إخباري بذلك الليلة الماضية، وفكرت أن أضعه على Xبشكل أساسي لتحذير الناس حتى لا يتعرضوا لحالة صدمة إذا ذهبوا إلى هناك.

وأضافت بيرمنجهام: سوف يتخذون إجراءات عاجلة لإزالتها، على الرغم من أنهم لا يستطيعون القيام بذلك حتى يعرفوا ما هي، لو كان طلاء لكان هناك الكثير منه لجعله داكنا إلى هذا الحد، ولا أعرف إذا كان هذا نوعا من التفاعل الكيميائي.

النهر الأحمر

تنبؤات سفر الرؤيا بنهاية العالم

انتشرت أقاويل من سفر الرؤيا " رؤيا يوحنا"، وهو آخر سفر في العهد الجديد والذي يتنبأ بنهاية العالم، بأن النهر الدموي المنشود، يعتبر علامة من علامات نهاية الزمان، فيزعم سفر الرؤيا أن الله سيحول مياه البحر إلى دم كعلامة على نهاية العالم، لكن في سفر الرؤيا يسبق بحر الدم أمطار الدم والبرد والنار ويحترق ثلث الأشجار.