بمشاركة 93 طالبا.. افتتاح معرض أيسف 2024 بتعليم قنا

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف 2024 " الذي جرى تنظيمه تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بحضور أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والدكتور محمد حسن الساعى كلية الهندسة بجامعة الأزهر، والمهندس سعودى صابر، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والدكتور أحمد شوره أستاذ التخطيط وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية السابق، و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وأكرامى خميس مدير التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومنسقى مشروع أيسف بالإدارات التعليمية، وعدداً من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب.

تفقد وكيل الوزارة، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف"، الذي يشارك فيه 93 طالب وطالبة، بعدد 60 مشروعاً، حيث تم تصعيد 25 مشروعاً فوق السن بعدد 33 طالب وطالبة، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم استعرض الطلاب والطالبات، ابتكاراتهم العلمية فى العلوم والفيزياء والآلات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية، والعلوم السلوكية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن معرض "آيسف" يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل 2023/2024، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن المشروعات المشاركة بمعرض " آيسف 2024 "هي لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدرسة المتفوقين، ولجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، تضم عددًا من أساتذة الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة جنوب الوادي.

وأشاد السيد، بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، مقدما رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، ومؤكدا علي أهمية البحث العلمي فى التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، وأهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

وفى ختام المعرض قام وكيل الوزارة، بتكريم لجنة التحكيم من أساتذة الجامعة، ومدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، ومديري عموم الادارات التعليمية، ومديري مراكز التطوير بالإدارات التعليمية، و منسقى مشروع أيسف، وجميع الطلاب المشاركين فى المعرض، كما كرم مدربى مبادرة "طور وغير" على مستوى المديرية.