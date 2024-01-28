محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتفقد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً بداية من مبني موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

وتفقد مختار، أول نموذج لتطوير سور الكورنيش تم الانتهاء منه ووجه بتنفيذ باقي سور الكورنيش بنفس الشكل والمستوي وتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت وفقاً للبرنامج الزمني لخدمة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية يتم تزامناً مع إنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بطول بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و 250 متر .

وأوضح أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية تشمل إنشاء سور جديد بطول الكورنيش وتركيب مقاعد انتظار ومظلات أعلي المقاعد وبلاط إنترلوك ، ووجه بمراعاة وضع المقاعد في أماكنها الصحيحة لاستمتاع المواطنين بالمنظر الطبيعي للنيل وزيادة عدد المقاعد ومراعاة إنشاء ممرات لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة علي الكورنيش .

وأكد المحافظ، أن الهدف من أعمال تطوير المشاية وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، مشيراً إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها .

وقال أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم وتوفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، واكرم السقا مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة ، والمقاول المنفذ للمشروع .



