الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير عقب التتويج ببطولة دبي للتحدي

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس  دبي  للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يضرب أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير المتواجدة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواد متعلقة

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير عقب التتويج ببطولة دبي للتحدي

عمار ياسر يسجل هدف الزمالك الثالث في شباك أهلي جدة (فيديو)

شيكابالا يتنازل عن شارة كابتن الزمالك لعبد الشافي

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة الزمالك وأهلي جدة اليوم ssc sport كأس التحدي

مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي السعودي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس التحدي

جلال: شيكابالا من "أساطير" الزمالك.. والونش من أهم المكاسب في معسكر الإمارات
الجريدة الورقية