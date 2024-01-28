مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت في كأس أفريقيا 2023 اليوم

يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أزمة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 13 فبراير الجاري.

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ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، والذي تعادل في ثلاث مباريات ومن المنتظر أن تنقل قناة الجزائرية الأولى المفتوحة، مباراة مصر والكونغو التي تجمع بينهما اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقول لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه في حال انتهاء مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية بالتعادل، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، شوطين 30 دقيقة، فيما إذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية كوصيف المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط.

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ويفكر روي فيتوريا، جديا في الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو في الوسط أمام الكونغو، مع تواجد ثلاثي هجومي وهم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. تاريخ مواجهات حافل

تمت المواجهة الأولى بين الفريقين في عام 1970 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في "السودان". وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني الذي جمعهما في عام 1974 في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، خسر المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

وفي عام 1990، التقى منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية مرتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1990. حققت مصر الفوز في المباراة الأولى، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.