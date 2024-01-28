منى زكي تكشف «للوفد» أسرار أبطال رحلة 404

كشفت النجمة منى زكي، العديد من الأسرار المتعلقة بأبطال فيلم «رحلة 404» ، الذي انطلق عرضه منذ أيام بجميع دور العرض السينمائي، كما روت تفاصيل اختيارها لأزياء شخصية «غادة» التي قدمتها خلال أحداث العمل.

تحدثت منى زكي، خلال تصريحات خاصة لـ «بوابة الوفد الإلكترونية» عن اختيارها لأزياء شخصيتة «غادة» التي قدمتها في فيلم رحلة 404، قائلة: "اختارت الإستايلست مروة عبدالسميع شكل الشخصية بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة حتى توصلا للشكل النهائي الذي ظهر للجمهور، أما من جانبي، قررت الموافقة على وجهات نظر مناسبة للدور الذي أقدمه وبالفعل وافقت على كلامهما بسبب رغبتي في الخروج عن نطاق المألوف وهذا يساعد الممثل ليخرج منه شيء مختلف غير متكرر".

كشفت منى زكي عن رأيها ووجهة نظرها في شخصية "غادة" التي جسدتها في أحداث الفيلم، قائلة: "الضغوطات النفسية التي تمر بها السيدات، والأزمات العائلية وانعدام الثقة بين الأهل جعلت غادة تلجأ إلى أشخاص خارج نطاق الأسرة، والطموح المادي الزائد أيضًا يصنع بعض الأزمات النفسية، كل هذه الأشياء تجعلهن يقعن في الخطأ ".

فيلم رحلة 404

تحدثت "منى" عن شخصيات الأبطال المشاركين في «رحلة 404»، قائلة: "جسدت شيرين رضا دور «شهيرة» وهي العقل المدبر والمتحكم فيمن حولها والمسيطرة عليهم".

وأزاحت منى زكي، الستار عن شخصية الفنان محمد فرج، قائلة: جسد دور «طارق» وهو شخص ضعيف يسعى دائمًا في إخفاء هذا الضعف وانعدام الثقة في النفس بالضغط على أشخاص آخرين".

وتابعت حديثها من خلال «الوفد» عن الفنان محمد ممدوح، قائلة: "هو أول حب للفتيات كاسر القلوب ذو الطموح الزائد، أما عارفة عبد الرسول، أبدعت في دور الأم الأنانية غير المهتمة بأولادها، حياتها الاجتماعية والمادية في مقدمة أولوياتها".

واختتمت منى زكي حديثها عن الفنان حسن العدل، قائلة: "جسد دور «سعيد» وهي شخصية مسالمة يسعى دائمًا تجنب المشاكل وكل هدفه راحة عقله وشرب الشيشة".

تفاصيل فيلم رحلة 404

يعتبر فيلم "رحلة 404" التعاون الثاني بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي"، وهو من تأليف محمد رجاء، ويضم مجموعة من النجوم، أبرزهم: محمد فراج، سما إبراهيم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.

تدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تجسد شخصيتها منى زكي، وقبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.