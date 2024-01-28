إزالة 24 حالات تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والالات والتأكد ، من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وشهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة، اليوم الأحد، ثاني أيام انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ٢٤ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة ٦ حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة، بمساحة ٤ قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

‏

كما تم ١٨ حالة تعدٍّ بولاية الري، على مساحة ٣ قراريط و٥٩١ م، عبارة عن محال، أكشاك، تند حديدية، وزراعات مخالفة بحرم الري.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.