تعليم الفيوم تعقد اجتماعا للمرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع مع المرشحين من العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم، للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023.

حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسئولي لجنة المقابلة الشخصية بالوزارة، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و حسن محمد حسن مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وأكدت وكيل الوزارة، على ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024/2023م، وتمثيل مشرف لمحافظة الفيوم، بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر. وان على رؤساء اللجان ضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.

غلق الابواب ومنع اصطحاب المحمول

وشددت على غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة والتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.

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