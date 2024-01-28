رئيس مياه الفيوم يكرم 19 من العاملين بالإدارة العامة للأمن

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، 19 من العاملين بالإدارة العامة للأمن وذلك لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الشركات التابعة بشأن تقييم مستوى الأداء الأمنى وتميزهم " داخل "الديوان العام للشركه ،المحطات التابعة ،المخازن،ادارة المركبات،اماكن تخزين الخردة،غرف مراقبة الكاميرات " وذلك بحضور اللواء أشرف عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن .

من جانبه أشاد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة بضبط الأداء الأمنى داخل كافة مواقع الشركه وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمه لجموع الموظفين تنمى فيهم روح الولاء والانتماء للشركه والعمل بروح الفريق ناكرين لذاتهم من أجل تقدم ورقى الشركه وحصولها على المركز الثاني وتميزها بين الشركات التابعة.

وأضاف أن حصول الإدارة العامة للأمن على المركز المتقدم يدل على الكفاءة والمهارة الفنية واليقظه التامه التى يتمتع بها رجال الإدارة العامة للأمن فى الحفاظ على ممتلكات الشركه وأصولها ومعداتها ومنشأتها الحيوية.

تدريب منسقى الانشطة

ومن جهه اخرى أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار ،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بدء تدريب نحو ٣٠٠ من مشرفى، ومنسقى الأنشطة، داخل مدارس التربية والتعليم، ضمن بروتوكول التعاون ،الذى تم توقيعه مع التربية والتعليم بالفيوم، وبتمويل من منظمة اليونيسف، ضمن "مشروع صحتهم مستقبلهم" والخاص بنشر التوعية المائية ،والصحية، والبيئية داخل المدارس ،وذلك اعتبارا من اليوم السبت 27 يناير وحتى 5 فبراير القادم .

و"أضاف " أن التدريب يهدف لرفع كفاءة منسقى ومشرفى الأنشطة داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية بإدارات "غرب شرق،غرب،اطسا،طامية،سنورس،ابشواى " بواقع اختيار ٢ من كل مدرسة ،لديهم القدرة على اكتشاف المواهب ،ولديهم القبول لدى التلاميذ، وان يكونوا من مسئولى الأنشطة، داخل المدرسة، حيث يتم تدريبهم، على مدار ثلاثة أيام، متواصلة، مقسمه كالاتى: إدارة شرق ٦٠ متدرب، وإدارة غرب ٦٠ متدرب، واطسا ٤٠ متدرب ،وطامية ٦٠ متدرب ،وسنورس ٤٠ متدرب، وابشواى ٤٠ متدرب، وسيتم تدريبهم على أيدى مدربين لديهم مهارات تدريبية مدربة وفنية على أعلى مستوى ،داخل قاعات مجهزة تابعه للتربيه والتعليم.

وقال "رئيس الشركة" أن التدريب يتناول مهارات الاتصال الفعال ,والعرض، والاقناع، وكيفية إدارة الوقت، والتعريف برسائل المشروع السته، وهى الحفاظ على مياه الشرب ،الاستخدام الامن للصرف الصحي ،النظافة العامه،النظافة الشخصية ،التغذية الصحية السليمه ،التغيرات المناخية ،بجانب الاهتمام البالغ بغسيل ونظافة الأسنان ،وذلك من أجل تكوين فرق عمل داخل كل مدرسة ، قادرة على إحداث تغيير فى سلوكيات التلاميذ، البالغ عددهم نحو ١٦٠ الف، وذلك من خلال تنفيذ انشطة ،تخدم أهداف المشروع، ورسائلة السته ،عن طريق تفعيل دور الاذاعه المدرسية، في طابور الصباح ،والأنشطة التفاعلية ،والندوات، وورش الرسم، والتلوين واقامه المعسكرات ،والمعارض .

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