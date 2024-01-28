جريمة أم .. ربة منزل تُنهي حياة طفلتها وتتهم القطة

صرخت ربة منزل، وانطلقت تهرول في شوارع قرية الخضيري مركز منية النصر في الدقهلية، "القطة عورت حنين"، على عجل ذهبت والدة زوجها إليها، لترى مشهد تقشعر له الأبدان، الطفلة فارقت الحياة وبها جرح قطعي في الرقبة.

الأم ذبحت طفلتها

مكالمة هاتفية تلقاها السباعي عبد اللطيف، شاب 40 سنة، من والدته، "إلحق مراتك ذبحت بنتك حنين"، تمالك نفسه من السقوط أرضًا، وبأقصى سرعة توجه إلى بيته، ليجد صغيرته ابنة الستة أشهر فارقت الحياة.

صرخة أب

حضن الأب المكلوم من لطخت دماؤها الأرض، وثبّت نظره على بقع الدماء في ملابس زوجته، وصرخ "ليه عملتي كده يا حنان"؟!

جريمة أم

أمسك "السباعي" رأسه تكاد أن تنفجر، فالضحية "حنين" حبيبة قلبه والمتهمة زوجته ووالدة الطفلة، فالمصاب جلل، وشريط من الذكريات الجميلة مرّ أمام عينيه عن سنوات الزواج، وأن الحياة بدأت تُريه الجانب الحلو منها، لكن قصته، كان ختامها مُرّ.

يقول السباعي عبد اللطيف، تزوجت من "حنان. م" 36 سنة، منذ 23 سنة، وعلى فراش الزوجية رزقني الله منها بـ 3 أبناء، أكبرهم عبدالله 22 عاما، وحمدي 14 عاما، وآخر العنقود، حنين ستة أشهر.

حنين ابنتي الوحيدة

فرحت بحنين كثيرا، فبعد أكثر من عقدين من الزمان، جاءت من انتظرت قدومها، بنوتة تملى عليا الدنيا، ورسمت لها خطط، عن تعليمها، وعريس يأتي لطلب يدها، أفكار كثيرة كانت تدور في رأسي عن ابنتي الوحيدة.

الأم مريضة

وتابع والد الضحية وزوج المتهمة، أن أم أولاده في الفترة الأخيرة كانت تعاني من مرض نفسي، وسبق حجزها في مستشفى دميرة للأمراض النفسية، وظهرت عليها تغيرات في سلوكها مع أولادنا، وخصوصا "حنين"، التي تكون دائما نائمة في حضنها.

حاولت إلقاءها في الترعة

وأشار إلى أن زوجته منذ شهرين ذهبت بـ حنين، يرافقها ابني عبدالله لتوقيع الكشف الطبي عليها، وخلال اقترابهم من ترعة، حاولت حنان، إلقاء الصغيرة فيها، لكن عبدالله أنقذها وأخذ منها شقيقته.



العثور على جثة الطفلة



وتمكن الأهالي من احتجاز الأم المتهمة بذبح طفلتها، التي أنكرت الجريمة في البداية، زاعمة أن قطة من أزهقت روح صغيرته، وما أن وصلت الأجهزة الأمنية من مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، حتى ألقت القبض عليها، واقتيادها إلى ديوان المركز.

تشريح الجثة

تقرر نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتدبت النيابة العامة، الطب الشرعي لتشريح، للوقوف على سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موعد الجنازة

وحددت الأسرة موعد الجنازة لدفن جثمان حنين، على أن يكون غدًا الإثنين، عقب صلاة المغرب من مسجد الخضيري الكبير.