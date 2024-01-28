الدفاع الأمريكية تراجع طلبات أسلحة تريدها إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو

أكدت عدة وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تراجع طلبات الأسلحة التي تريدها إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيانين نتنياهو لتقليص الهجوم على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إنه يجرى بحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل وذخائر أخرى.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وجاء قرار الجيش للحيلولة دون تنظيم التظاهرات اليومية لعائلات المحتجزين في غزة، التي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المنكوب، وذلك بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز عربية.

وعلى مدار أيام، تجمهر مئات الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم مما أدى إلى إغلاقه، بهدف منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أكدت تقارير صحفية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الإسرائيليين، بما فيهم عائلات بعض المحتجزين، أغلقوا المعبر الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

وتقول منظمة تساف 9 التي تنظم الاحتجاج: لن تدخل أي مساعدات حتى يعود الرهائن إلى ديارهم.

وكانت الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.