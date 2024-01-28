شرب الشاي بالليمون عند الإصابة بنزلة البرد يسبب مخاطر للجسم

يعتبر شاي الليمون الساخن علاجًا منزليًا موثوقًا لمن يعانون من نزلات البرد، ولكن المعالجين أدرجوه ضمن قائمة المشروبات التي يجب عليك الامتناع عن شربها عند الإصابة بنزلة البرد.

لماذا لا يجب عليك شرب الشاي بالليمون عند الإصابة بنزلة البرد؟

أوضح الخبراء عبر صحيفة "فيك" الإلكترونية ووفقا للخبراء، على الرغم من أن الحمضيات تحتوي على فيتامين C المفيد، إلا أنها تحتوي على العديد من الأحماض، التي بفضلها تصبح البكتيريا والفيروسات نشطة وأكثر مقاومة للمناعة.

أما بالنسبة للمشروبات الساخنة، فيلاحظ العلماء أن تقليد شرب المشروبات الساخنة لنزلات البرد قديم وشائع، ولكنه خاطئ تمامًا.

ويبدأ الكثير من الناس في شرب الشاي الساخن لأن هذا ما فعلته أمهاتهم أو جدتهم في مرحلة الطفولة، ولكن من الأفضل التخلي عن طريقة العلاج هذه، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، ويؤدي المشروب الساخن إلى تهيج وحرق الأغشية المخاطية المتأثرة بالفعل بالمرض بالنسبة للجسم الضعيف، يصبح هذا عبئًا إضافيًا غير ضروري.

حتى لو شعرت ببعض الارتياح، فإن الأمور ستزداد سوءاً قريباً، أوضح الأطباء موقفهم من هذه القضية.

وذكروا أن الطبيب الجيد أثناء نزلات البرد لا ينصح بشرب المشروبات الساخنة أو الحامضة - ولكن بأكبر قدر ممكن من المياه المعدنية القلوية.

كما ينصح الخبراء المصابين بنزلات البرد بعدم اللجوء إلى علاجات مثل شاي التوت، خاصة إذا كانوا يتناولون الأسبرين أيضًا، ويحتوي توت العليق نفسه على حمض الساليسيليك، وبكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم صحة الأشخاص المعرضين لأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يلعبون دور مادة تخثر في الجسم، أي أنهم يخففون الدم ويزيدون من خطر الإصابة بأمراض داخلية.