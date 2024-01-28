التضامن تُطلق حملة لبث 12 رسالة توعوية بـ 3 مراكز في قنا

أطلقت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الأحد، إشارة بدء حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل " من مركز شباب المعنا بمدينة قنا.

قالت وزيرة التضامن، إن الحملة ستسمر حتي 2 فبراير المقبل، بمراكز قنا، ونجع حمادى، وقوص، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وبينت الوزيرة، أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الاولي بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

الوزيرة ومحافظ قنا

وتابعت أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الإقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

أهداف الحملة:

وقال محافظ قنا، إن الحملة ستقدم برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين.

واستكمل، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل.

فضلا عن استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ، وعرض النماذج المطورة للحضانات.

برنامج الحملة:

وأوضح المحافظ، أن أنشطة الحملة، تبدأ من المقر الرئيسي للحملة؛ بمركز شباب المعنا بمركز قنا من يوم ٢٨ حتى ٢٩ يناير و بنادى الشعب بمدينة قوص من ١ حتى ٢ فبراير وبمركز شباب هو نجع حمادى من ٣٠ حتى ٣١ يناير الجارى.

حضر إطلاق الحملة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا والاعلامي مصطفي بكرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة .