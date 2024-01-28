وزير داخلية الكويت: جاهزون لردع أي محاولات إرهابية

أكد وزير الدفاع الكويتي ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أن أمن الكويت خط أحمر، مشددا على أن الأجهزة الأمنية جاهزة لردع أي محاولات إرهابية، قائلا لصحيفة "القبس" الكويتية إن وزارة الداخلية حريصةٌ كل الحرص، على تطبيق توجيهات الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على أمن البلاد بلا تهاون، وتبذل كل الجهود لردع أي محاولة لزعزعة الأمن.

وأشار الوزير اليوسف إلى أن رجال الأمن جاهزون لردع وضبط أي محاولات إرهابية وضربها بيد من حديد، متعهداً التصدي للعناصر الإجرامية بكل حزم ويقظة، مؤكداً الحرص واليقظة، وبذل كل الجهود من أجل تكريس أمن الكويت وسلامة شعبها.

وفيما تأتي تصريحات الوزير اليوسف بعد يومين من نجاح جهاز أمن الدولة الكويتي في إحباط مخطط لخلية إرهابية، كانت تنوي استهداف دور عبادة، تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص، كشفت "القبس" المحلية أن المتهمين الثلاثة في الخلية الإرهابية الذين يحملون الجنسية التونسية، اعترفوا أثناء التحقيقات أنهم بأنهم "متعاطفون منذ فترة طويلة مع تنظيم داعش، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية في مساجد وحسينيات"، مشيرة إلى أنه جرى حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية، ووضع 20 شخصاً مشتبه بأن علاقة تربطهم بالخلية الإرهابية تحت المراقبة، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وزير داخلية الكويت

وطلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية البحث والتحري عما إذا كان هناك متهمون آخرون يحملون نفس الفكر، كما جرى تفتيش مساكن المتهمين واستدعاء أشخاص على صلة بهم للتحقيق معهم ومعرفة هل هم ضالعون في الجريمة نفسها أم لا؟، وهل كانوا على بهذا المخطط أم لا.

من جانبها، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن تعليمات صدرت من وزير الدفاع والداخلية بحماية وتعزيز القوة الأمنية وتفعيل وجودها بمحيط دور العبادة، عن مصادر أمنية قولها إن تعليمات صدرت لجميع القطاعات الأمنية للقيام بحماية وتعزيز القوة الأمنية وتفعيل تواجد رجال الداخلية في محيط دور العبادة والمساجد والحسينيات والكنائس وتأمين المصلين.

وأضافت أن التعليمات جاءت بضرورة الحيطة والحذر أمام أي شخص يشتبه بتواجده، والتعامل بكل حزم وصرامة حول دور العبادة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يهدد أمن الوطن والمجتمع.