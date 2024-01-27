السبت 27 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الكويت تفتح الالتحاق بعائل بضوابط وشروط جديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 بعد طول إغلاق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية البدء باستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد.
 

 وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان، إن القرار جاء بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، موضحة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2024) الذي وضع شروطًا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في البلاد مطابقة لتخصصه.

الجريدة الورقية