الكويت تفتح الالتحاق بعائل بضوابط وشروط جديدة

بعد طول إغلاق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية البدء باستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان، إن القرار جاء بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، موضحة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2024) الذي وضع شروطًا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في البلاد مطابقة لتخصصه.