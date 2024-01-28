انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد بالإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم الأحد بالاسماعيليه فاعليات برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية والذي يستمر في أسبوعه الأول لمدة أربعة أيام حتي الأربعاء ٣١ يناير الجاري وذلك بعدد من قاعات مدارس إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية .

وقام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بتفقد قاعات مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين وذلك بحضور د. إيناس احمد عبد الفتاح مديرة إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة خلال متابعته فعاليات اليوم الأول للتدريب أنه يأتي لتلبية إحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية مشيراً أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

وأضاف أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية تبلغ مدته الزمنية في الأسبوع الأول أربعة أيام تدريبية يتناول اليوم الأول المهارات المهنية التي تمكن المعلم من التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساعدهم على التفاعل مع المعلم كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد بالإضافة إلي القدرة علي التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد

وأكد للمعلمين الجدد ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظراً للأهمية القصوي في صقل المهارات التدريسية والإدارية .