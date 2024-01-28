الأحد 28 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات في حملات أمنية بأسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

حيث وجهت بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملات مكثفة أسفرت عنضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جراملمخدر الحشيش- 5,100 كيلو جراملمخدر البانجو-كمية لمخدرالهيروين- 2 فرد محلى وطلقتين)بحوزة (4متهمين- لأحدهم معلومات جنائية).

 

كما تم تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.

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