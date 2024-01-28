«ESTA» تشارك بمحاضرات وندوات تعريفية حول سوق المال لزوار معرض الكتاب

4 أعضاء من المجلس

تشارك الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لمدة 4 أيام.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المشاركة فى معرض الكتاب، بهدف المساهمة فى التوعية ونشر ثقافة الاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية، وأهمية البورصة كمنصة تمويل مهمة تساعد الشركات على التمويل والتوسع.

أضاف «يونس» أن الجمعية ستقوم أيضًا بنشر الدور الكبير للجمعية فيما يتعلق بالتحليل الفني، وما تقدمه الجمعية من خلال أعضاء مجلس إدارتها فى تنظيم برامج تدريبية تتعلق بكل ما يختص بسوق المال سواء فى أساسيات الاستثمار، أو إدارة المخاطر، أو المشتقات المالية، أو غيرها من الأنشطة التى تتم ممارستها بسوق المال.

أشار رئيس الجمعية إلى أن عدد المشاركين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية يبلغ 4 أعضاء، على أن تكون عملية استعراض ثقافة سوق المال للجمهور عبر جناح البورصة المصرية فى معرض الكتاب.

استأنفت الجمعية برنامجها التدريبى السنوى المقدم للعاملين بسوق الأوراق المالية مطلع يناير الجاري2024 ببرنامجين تدريبيين فى اساسيات الاستثمار، وإدارة المخاطرة، وحضرها 45 مستفيدًا.