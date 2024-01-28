بالخطوات كيف تتحكم في استهلاك سخان المياه دون زيادة فاتورة الكهرباء..أثناء فصل الشتاء يزداد استخدام سخانات المياه الكهربائية في المنازل، ويسعى الكثيرون لإيجاد الطرق التي تساعد على ترشيد الاستهلاك للتحكم في فواتير الكهرباء قدر الإمكان والعمل على عدم زيادة قيمتها خاصة بعد رفع اسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة الماضية، ويعد السخان الكهربائي واحد من أكثر الأجهزة الكهربائية التى تستهلك كهرباء زائدة في المنزل.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من الإرشادات والنصائح التي يجب اتباعها للتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي واستخدامه بطريقة سليمة بصورة لا تؤثر على زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" بعض النصائح للتحكم في استهلاك سخانات المياه دون زيادة فاتورو الكهرباء.

نصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي

الابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة،التي تتسبب في إجهاد السخان وتقليل العمر الافتراضي ورفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

يفضل ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة الحرارة تتراوح ما بين 50 إلى 60 درجة مئوية لضبط الاستهلاك.

يجب فصل السخان من وقت لآخر، حيث يفضل عدم تشغيله طوال اليوم بشكل مستمر، لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

تشغيل السخان في الوقت المثالي وهو قبل الحاجة لاستخدام المياه الساخنة بنحو 30 دقيقة.

تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر.

عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويحتوي أيضا على ملصق كفاءة الطاقة "بطاقة كفاءة الطاقة" على الهيكل.

يذكر أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن استهلاك الطاقة للسخانات الكهربائية يتراوح من 1000 إلى 3000 وات ساعة "من كيلو إلى 3 كيلوات في الساعة"، أي يعادل تقريبا استهلاك مكيف جداري حجم 1800 وحدة حرارية.