تفاصيل وموعد حفل يحيى خليل المقبل

يستعد الموسيقار يحيى خليل، لاحياء حفلاً موسيقيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم 20 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً .

ومن المقرر أن يقدم "خليل" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعماله، بالإضافة إلى بعض المؤلفات الموسيقية لعظماء الموسيقى، مثل بليغ حمدي وعبدالوهاب والطويل.

معلومات عن الموسيقار يحيى خليل:

هو ملحن وعازف وموسيقار مصري، يشتهر بموسيقى الجاز، خصوصًا آلة الدرامز، ويعد رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعى القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية.

شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه مرات عدة.