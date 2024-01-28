«برايم انفستمنتس» تجنى ثمار إعادة الهيكلة الشاملة لعام 2023

4 صناديق تحقق أداء متميزًا

حصدت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ثمار إعادة الهيكلة التى بدأت مطلع يناير2023، بإعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة وتوابعها وتولى الدكتور محمد عياد، كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

أرجع حسن سمير فريد، الرئيس التنفيذى للمجموعة هذا الأداء المتميز إلى النمو الذى شهدته برايم انفستمنتس ذراع إدارة الأصول لبرايم القابضة ، إذ حققت نمواً وتطورًا ملحوظًا فى الأداء بنهاية العام الماضى ٢٠٢٣، حيث تعتبر برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات الرائدة فى مجال إدارة الاستثمارات، وتسعى دائماً لتقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها. ومن خلال التزامها بالتميز والاحترافية.

قال «فريد» إن برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية على مستوى الأداء المتميز تمكنت من تحقيق ما يلي، حيث احتل صندوق «تعمير» للأسهم وهو الصندوق الصادر من بنك التعمير والإسكان المركز السادس بعائد ٦٧،٢١% لعام ٢٠٢٣، وكذلك صندوق «كنوز» لتخصيص الأصول وهو الصادر من البنك المصرى لتنمية الصادرات، فقد أحتل المركز الثانى بعائد ٦٨،٠٤% لعام ٢٠٢٣، كما حققا صندوقى «ثراء» الصادر من البنك المصرى الخليجى وصندوق «موارد» الصادر من بنك التعمير والإسكان وهما صندوقين لأسواق النقد المركزين الرابع والسادس على التوالى بعوائد بلغت ١٨،١٦% و١٧،٩٦% فى عام ٢٠٢٣.

أضاف «فريد» أن هذا التطور الملحوظ فى قطاع إدارة الأصول هو مكسب وخطوة مهمة لمجموعة برايم فى ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها، ما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصرى والاقتصاد ككل.