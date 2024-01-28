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الأحد 28 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الزراعة تكشف خطورة انخفاض الحرارة على المحاصيل (فيديو)

محاصيل زراعية
محاصيل زراعية

كشف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تأثر المحاصيل الزراعية بالحرارة المرتفعة أو المنخفضة مثل أي كائن حي.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن معظم المحاصيل الزراعية الموجودة هي محاصيل شتوية بطبيعتها، وبالتالي تتحمل انخفاض الحرارة، ولكنها تتأثر إذا انخفضت الحرارة عن حد معين.

انخفاض الحرارة المتوقع هذا الأسبوع 6 درجات

وأوضح: “أننا الآن على مشارف الثلث الأخير من شهر طوبة، وانخفاض الحرارة المتوقع هذا الأسبوع أن يصل لـ4 درجات و5 درجات و6 درجات، وهي مرحلة خطرة جدا بسبب تشكل ما يسمى بالصقيع، وهو طبقة رقيقة جدا من الثلج من الممكن أن تتكون دقائق على أسطح النباتات وقد تسبب مشكلة كبيرة”.

ونصح المزارعين بضرورة ري المحاصيل الزراعية يوم الثلاثاء بشكل سريع، سواء بالغمر أو التنقيط، خصوصا لو كانت الأرض جافة، وهذا قبل سقوط الأمطار في المناطق المتوقع بها سقوط الأمطار، مثل كفر الشيخ ودمياط وجنوب بورسعيد وشمال البحيرة والدقهلية.

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