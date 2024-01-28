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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة الملك سلمان تجرى بحوثًا تقنية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون

جانب من المشروع
جانب من المشروع

للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية قام فريق من جامعة الملك سلمان الدولية بإجراء بحوثا للتقنيات الرقمية الذكية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون باستخدام جهاز Sapflow ويسعى الفريق لتطبيقها بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية في جامعة الملك سلمان، أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين باحثين من الجامعة وبالاشتراك مع باحثين محطة بحوث جنوب سيناء ( رأس سدر ) - مركز بحوث الصحراء – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، حيث قام الباحثين بإجراء دراسة بحثية باستخدام أحدث جهاز رقمي لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون. 

ونوه عميد كلية الزراعات الصحراوية في جامعة الملك سلمان أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع خطط الدولة بإدخال منظومة الري الذكي بمشروعات مصر القومية لاستصلاح واستزراع 4 مليون فدان وقد تم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي لإدارة  المنظومة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية و تعظيم إنتاجية وحدة المياه.  

سعي جامعة الملك سلمان لدعم المشروعات البحثية 

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، سعي الجامعة الدائم في دعم المشروعات البحثية والتي من شأنها تقدم كافة خدمات الدعم للمجتمع المحيط. 

وأشار رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى التعاون المستمر بين الجامعة ومركز بحوث الصحراء للقيام بتنظيم دورات تدريبية لطلاب كلية الزراعات الصحراوية وخريجي المدارس الفنية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء والتجمعات التنموية والمزارعين لتحسين وتطوير منظومة الري بمزارعهم، ومن بعد يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

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