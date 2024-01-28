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خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأمن السيبراني وتأمين المعلومات بفاعلية تكنولوجية بـ(أفيت)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار متابعة تأمين وحماية مراكز البيانات ((Data Centers ضد الهجمات السيبرانية والاطلاع علي تقنيات الأمن السيبراني الحديثة التي تساعد علي تفعيل الإجراءات  الاحترازية ضد أي هجمات محتملة، اقامت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افيت) تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فاعلية تكنولوجية وجلسة توعوية وفنية قدمتها شركة Palo Alto  العالمية المتخصصة في مجال أمن الشركات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي العالم.

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مصر للطيران تشارك بمعرض FITUR للسياحة فى مدريد

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مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في المعرض السياحى الدولى FITUR 2024

 

وقد خلصت نتائج عمل الورشه الي تحديد عدد من المتطلبات و الحلول المطلوب تنفيذها عاجلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية داخل قطاع الطيران المدنى لضمان التطوير المستمر لمنظومة الأمن السيبرانى وتأمين وحماية البيانات و المعلومات 

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