رحلة نيلية احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير ضمن مبادرة المرأة الأقصرية

قالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، إنه تم تنظيم فاعلية ترفيهية ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث، وأن ذلك في اطار الاحتفالات الوطنية بمناسبتي عيد الشرطة وذكرى 25 يناير ، وتجسيدًا لدور المرأة في بناء المجتمع.

وكانت الاحتفالية رحلة نهرية للسيدات تعبيرًا عن التقدير والاحترام لرجال الشرطة، وتثمينًا لجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع والحفاظ على أمنه.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، واشراف محمد عبد الفتاح وكيل اول وزارة سكرتير عام المحافظة.



ومن خلال الرحلة تجمعت النساء من مختلف الأعمار للاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الهامة، حيث أقيمت فعاليات متنوعة شملت فقرات فنية، وعروض ثقافية وندوة للامهات تعبر عن الروح الوطنية والتضامن.



والرحلة من تنسيق فريق عمل وحدة السكان من الفتيات بإشراف منسق المسئولية المجتمعية د. احمد العراقي.



شهد اللقاء حضور عدد 80 أمرأة أقصرية وابناءهم ، وعلى هامش الرحلة النيلية تم تنظيم معرض بجزيرة الإقالتة لعرض منتجات السيدات الاقصريات لعرض منتجاتهم بهدف مساندة المرأة الاقصرية العاملة بالحرف اليدوية والمأكولات الشرقية ، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية من خلال الرحلة.



وفى الختام أشادت السيدات بتنوع الفعاليات خلال الرحلة، معبرات عن سعادتهن وامتنانهن لتجربة فريدة ومميزة، وأكدت السيدات على تهنئتهن للشرطة في مهمتها النبيلة وكذلك ذكرى 25 يناير.



تأتي هذه الرحلة كخطوة نحو تعزيز التواصل وترسيخ روح المجتمع في الأقصر ضمن مبادرة المرأة الآقصرية تتحدث .