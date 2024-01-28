انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات بالقاهرة

شهدت شوارع القاهرة والميادين صباح اليوم الأحد انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ اوتوستراد والتجمع.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود انسياب مروري أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد،

وفى سياق متصل فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4250) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(1500) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(220) مخالفة السير دون تراخيص. (8) دراجات نارية مخالفة. (43) مخالفة شروط الترخيص. (17) مخالفة موقف عشوائى.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.