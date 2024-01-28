عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "الإسكندراني" يتصدر المركز الرابع في شباك التذاكر أمس

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

بلغت إيرادات فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، في شباك التذاكر أمس، السبت،500.944 جنيه، ما جعله في المركز الرابع ضمن الأعمال المنافسة.

فيلم الإسكندراني

وكان طرح فيلم "الإسكندراني"، مؤخرًا بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة، وتم عرضه في عدد من دول الخليج، الخميس 11 يناير.

وكان احتفل أبطال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بالعرض الخاص مؤخرَا في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وحقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

يشار إلى أن نشر الفنان أحمد العوضي، مؤخرا البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال فيلم الإسكندراني

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

مواد متعلقة

إيرادات مرتفعة لفيلم "رحلة 404" في شباك التذاكر أمس

الحريفة.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

حصيلة إيرادات فيلم "عادل مش عادل" بالسينمات أمس

موعد طرح فيلم "عادل مش عادل" في الدول العربية

أعمال سيد حجاب فى ذكرى رحيله بمسرح الجمهورية.. غداً

بوسي تطرح أحدث أغانيها "زيه تاني"

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بفيلم "عادل مش عادل"

ذكرى ميلاد صاروخان فى صالون الأوبرا الثقافي
الجريدة الورقية