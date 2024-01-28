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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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العثور على تماثيل التراكوتا الأثرية لأول مرة في البهنسا بالمنيا (فيديو)

اكتشاف أثري جديد
اكتشاف أثري جديد يضم مومياوات وتوابيت

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا عن اكتشاف أثري جديد يضم مومياوات وتوابيت في منطقة البهنسا بالمنيا.

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ونجحت البعثة الأثرية الإسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني بالإضافة إلى عدد من المومياوات تنتمي إلى العصر الروماني، وذلك خلال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية في محافظة المنيا. 

تماثيل التراكوتا

وعثرت لأول مرة في منطقة البهنسا، على تماثيل التراكوتا التي تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع على رأسها إكليلا نباتيا يعلوه تاج، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة ما تزال تبوح بالعديد من الأسرار بالإضافة إلى طرز الدفن بها خلال العصور المختلفة. 

المقابر التي جرى اكتشافها من العصر الروماني عثر عليها في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي بباطن الأرض، ويعتبر التصميم المعماري في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب غلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عُثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخرى مغلقة بداخلها مومياوات مغطاة بالكارتوناج الملون كما تم العثور على 23 مومياء محنطة خارج التوابيت.

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