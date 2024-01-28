عضوات أندية الفتاة والمرأة يواصلن تدريب رواد معرض الكتاب بالورشة الحرفية

بجناح وزارة الشباب والرياضة

لليوم الثاني على التوالي شاركت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنميه الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بورشة حرفية لأندية الفتاة والمرأة عن "فن المكرميات"، جاء ذلك على هامش المعرض الدولي للكتاب .

حيث تم تدريب رواد المعرض وخاصة من الفتيات لعمل مخرجات من المكرميات، وقد أبدى المشاركين رغبتهم في الإكثار من مثل هذه الفاعليات التي تلبي إحتياجتهم خاصة بعد أن شهد اليوم الأول من ورشة "فن خيوط المافي" إقبالًا من الزائرين لاسيما من ذوي الهمم، والذين أبدوا إعجابهم وأعربوا عن سعادتهم بمحتوى الورشة .

يأتي تنفيذ أندية الفتاة والمرأة لتلك الفاعليات في المحافل العامة استكمالاً لمشاركتهن في المعارض التي تقام على مدار العام والتي تعد مخرجات المنتجات لأندية الفتاة والمرأة، والتي تتميز بالجودة العالية بعد التدريب على أيدي متخصصين في الأعمال الحرفية واليدوية وذلك من أجل تأهيل الفتيات لسوق العمل وتعليمهن العديد من المهارات الحرفية اليدوية.

تدريب رواد معرض الكتاب بالورشة الحرفية

تدريب رواد معرض الكتاب بالورشة الحرفية

تدريب رواد معرض الكتاب بالورشة الحرفية

تدريب رواد معرض الكتاب بالورشة الحرفية