هل نجح Samsung Galaxy S24 Ultra في اختبارات السقوط والخدش (فيديو)

يعد هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج هو أحدث هاتف يخضع لإجراءات اختبار السقوط والخدش من PBKreviews.

كالعادة، تم إسقاط الهاتف عدة مرات من ارتفاع الخصر عبر الجهة الأمامية والجانبية والخلفية.

أدى السقوط الأول إلى حدوث خدوش طفيفة في الإطار وكسر صغير في الشاشة في الزاوية اليمنى العليا. نجا الظهر من تعثره دون أي ضرر واضح.

كما نجا إطار التيتانيوم الجديد أيضًا من مواجهة قريبة مع المثقاب بينما تم اختبار شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة ودرع Gorilla Glass Armor الخاص بها ضد خليط من الغبار والحصى بدون أي عيوب أو خدوش.

عززت شركة سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بغطاء مصنوع من مادة Corning Gorilla Armor الجديدة، والتي توفّر مزيجًا استثنائيًا من المتانة والوضوح البصري، مما يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة لتكون أكثر ثراءً ووضوحًا، إلى جانب حماية أفضل ضد الأضرار الناجمة عن الاستخدام اليومي.



أكّد كوانج جين باي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير، في قسم تجارب الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات؛ أنّ سلسلة هواتف Galaxy S المزودة بزجاج Corning's Gorilla Glass ساهمت في دفع الابتكار وتحقيق تقدم ملحوظ من حيث المتانة، مشيراً إلى أنّ هذه الشراكة عزّزت الثقة والآمان لدى المستخدمين.

ويمثّل Corning Gorilla Armor نوعاً مميزاً من مواد غطاء الهاتف الذكي، وبالمقارنة مع السطح الزجاجي القياسي، يساهم Corning Gorilla Armor في تقليل الانعكاس بنسبة تصل إلى75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة الشاشة، كما يساعد على تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في بيئات مختلفة.

وقد تمّ تصميم مادة الغطاء الجديدة من Corning لتعزيز متانة هواتف Galaxy S24 Ultra، حيث أظهرت Corning Gorilla أثناء الاختبارات المعملية الداخلية لـ Corning متانة فائقة مقارنة بتلك المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات ولتقييم مقاومته للخدش، ابتكرت Corning اختبارًا معمليًا جديدًا يسمى "Scratch Bot" لمحاكاة الخدوش الدقيقة التي قد تحدث خلال الاستخدام اليومي، وخلال هذا الاختبار الذي يخضع لمعايير صارمة؛ أظهر Gorilla Armor أداءً رائعًا حيث لم تظهر أي خدوش مرئية، إلى جانب قدرته على مقاومة الخدش بنسبة أربع مرات أكثر من الأغطية المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات.

كما يحتوي Corning Gorilla Armor على نسبة 25% من المواد المعاد تدويرها قبل الاستهلاك، وذلك بحسب الشركة العالمية لعلوم السلامة "UL Solutions" وفقًا لإجراءات التحقق من صحة المطالبة البيئية (ECVP) UL2809-2 للمحتوى المعاد تدويره.

قال ديفيد فيلاسكويز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Corning Gorilla Glass: "يجسّد Gorilla Armor القدرات والإمكانات التكنولوجية لدى Corning وفلسفة التصميم لدى سامسونج التي تضع المستهلك في محور اهتمامها للارتقاء بتجربة المستخدم. ويوفّر هذا الابتكار المتانة المطلوبة إلى جانب الوضوح البصري المعزّز، الأمر الذي يُمثّل تقدّمًا يدمج عناصر مستقبلية في تكنولوجيا الهاتف المحمول الحالية".

ويأتي إطلاق هواتف Galaxy S24 Ultra مع Gorilla Armor تزامناً مع الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على الشراكة الرائدة بين سامسونج وCorning، وقد بدأت الشركتان تعاونهما في عام 1973، بهدف توسيع حضور أجهزة التلفاز بين أوساط المستهلكين في كوريا.