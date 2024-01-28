عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات مرتفعة لفيلم "رحلة 404" في شباك التذاكر أمس

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

وصلت إيرادات فيلم "رحلة 404" للفنانة مني زكي، في شباك التذاكر أمس، السبت، وبلغت 1.142.443 جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأعمال المنافسة . 

وكان طرح مؤخرًا  البوستر التشويقي الخاص بفيلم  رحلة 404، ومن المقرر عرضه في العالم العربي١فبراير القادم.

 

تفاصيل فيلم رحلة 404

وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

مواد متعلقة

الحريفة.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

حصيلة إيرادات فيلم "عادل مش عادل" بالسينمات أمس

موعد طرح فيلم "عادل مش عادل" في الدول العربية

أعمال سيد حجاب فى ذكرى رحيله بمسرح الجمهورية.. غداً

بوسي تطرح أحدث أغانيها "زيه تاني"

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بفيلم "عادل مش عادل"

ذكرى ميلاد صاروخان فى صالون الأوبرا الثقافي

دينا تشاهد فيلم "عادل مش عادل" مع الجمهور.. صور

الجريدة الورقية